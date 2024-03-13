Спорт

13:01 13.03.2024

Поліція провела обшук у штаб-квартирі "Мілану"

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Фінансова поліція Італії у вівторок провела обшуки в штаб-квартирі футбольного клубу "Мілан" у рамках розслідування потенційних порушень під час продажу клубу колишнім власником, фондом Elliott, інвестфірмі RedBird у 2022 році, пише Financial Times.

Італійська влада підозрює, що, незважаючи на угоду, Elliott, як і раніше, контролює клуб, зазначає FT із посиланням на ордер на обшук, що опинився в розпорядженні видання.

"Створюється враження, що основна частина коштів, які використовувалися для купівлі клубу, надійшла з джерела, яке не належить RedBird. Є підозра, що Elliott зберігає фактичний контроль над компанією", - йдеться в ордері.

Також влада підозрює, що Elliott опосередковано контролює французьку футбольну команду "Лілль", що порушує правила УЄФА.

Представники Elliott назвали звинувачення неправдивими. RedBird також зазначила, що фонд не контролює футбольний клуб.

RedBird купила "Мілан" 2022 року за 1,2 млрд євро. Після цього гендиректором клубу призначили Джорджо Фурлані, який тривалий час працював фондовим менеджером в Elliott. Гордон Сінгер, син засновника Elliott Пола Сінгера, входить до ради директорів "Мілану".

Теги: #італія #мілан #футбольний_клуб

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