Україна звертається до МОК і Всесвітнього тхеквондо із закликом усунути від Олімпіади-2024 російських спортсменів, які підтримують війну

Національний олімпійський комітет України (НОК) разом із Міністерством молоді та спорту України і Федерацією тхеквондо України звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Всесвітнього тхеквондо (WT) у зв'язку з тим, що серед спортсменів, яким дозволили брати участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі як індивідуальним нейтральним атлетам, є представники РФ, які підтримують війну.

Згідно з повідомленням пресслужби НОК, ідеться про Максима Храмцова, Поліну Хан і Тетяну Мініну.

Максим Храмцов висловив свою підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і використовував літеру Z у своїх повідомленнях у соціальних мережах, Тетяна Мініна підтримувала в соцмережах повідомлення про воєнну агресію проти України.

Усі троє спортсменів у листопаді 2022 року також брали участь у міжнародних армійських іграх.

З огляду на це, українська сторона просить врахувати цю інформацію та вжити будь-яких можливих заходів у межах компетенції організацій, щоб запобігти участі російських і білоруських спортсменів, які є членами військових організацій або підтримують війну проти України, у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікаційні турніри до Олімпійських ігор і безпосередньо до Олімпіади.