Ярослава Магучих виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Глазго

Ярослава Магучих стала віце-чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у Глазго, "золото" відійшло австралійці Оліслагерс, повідомляє Суспільне-Спорт у п'ятницю ввечері.

"У фіналі світової першості в шотландському Глазго суперницями українок стали олімпійська віце-чемпіонка Токіо-2020 Нікола Оліслагерс, чемпіонка Європи серед юніорок Ангеліна Топіч, представниці топ-10 світового рейтингу Морган Лейк і Лія Апостоловскі.

Від України на змагання були заявлені дві стрибунки: Юлія Левченко та Ярослава Магучих, яка вперше відстоювала титул у приміщенні після дебютного "золота" 2022 року у Белграді.

Магучих підходила до змагань із двома впевненими перемогами у сезоні-2024: українка здобувала "золото" у німецькому Котбусі та Нью-Йорку. Левченко з початку року обмежилася лише домашніми змаганнями, зокрема стала чемпіонкою України у приміщенні.

Після стрибків конкуренток на 1.97 метра Магучих гарантувала собі місце на подіумі: на висоту 1.99 метра окрім Ярослави виходила лише Оліслагерс. Словенка Апостолівський, яка перенесла планку з попередньої висоти, достроково завершила змагання через пошкодження з "бронзою".

Магучих та Оліслагерс не реалізували свої стартові спроби на 1.99 метра. Доля чемпіонства звелася до останніх, третіх спроб двох стрибунок: австралійка планку підкорила, а Ярослава втретє зачепила планку та завершила змагання із "сріблом".

Медаль Магучих – перша для України на ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщенні. Для самої українки це друга нагорода після золота на ЧС-2022.