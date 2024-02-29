Більшість українців не займається спортом, а 15,6% опитаних роблять це регулярно - опитування Мінспорту

Більшість опитаних українців – 57,9% – не займаються спортом, а 15,6% роблять це на регулярній основі, повідомляє Міністерство молоді та спорту за результатами опитування.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби Мінспорту, уперше в Україні провели опитування, яке показало, який відсоток українців займається спортом, і порівняли цей показник із Європейським Союзом.

Зокрема, результати опитування засвідчили, що постійно займаються 4,8% респондентів, регулярно - 10,8%, іноді - 22,5%, не займаються - 57,9%, а 3,9% не змогли відповісти. Тоді як згідно з опитуванням Eurobarometer SP525, у країнах Євросоюзу постійно займаються 6% респондентів, регулярно - 32%, іноді - 17%, а не займаються - 45%.