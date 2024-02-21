Спорт

17:28 21.02.2024

Росія на сьогодні має лише 6 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі - Гутцайт

1 хв читати
Росія на сьогодні має лише 6 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі - Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявляє, що на сьогодні Росія має тільки шість ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Парижі (Франція).

"На сьогодні росіяни мають тільки шість ліцензій на Олімпійські ігри. Звісно, ліцензійні змагання цього року ще триватимуть, і вони мають можливість брати участь і боротися за ліцензії", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас, за його словами, росіяни періодично відмовляються від участі в змаганнях через те, що не хочуть виступати без державної символіки, як нейтральні спортсмени, також декого з них не допускають до змагань через невідповідність критеріям нейтральності.

"Я бачу, що ще кілька спортсменів з Росії зможуть отримати ліцензії", - додав він.

Гутцайт зазначив, що на попередніх Олімпіадах Росію представляли орієнтовно 300-350 спортсменів. "На сьогодні я бачу 30, максимум 40 спортсменів, які можуть отримати ліцензії", - наголосив він.

Серед іншого голова НОК України допустив, що РФ може взагалі відмовитися від участі в Олімпіаді в Парижі.

Теги: #рф #ліцензії #олімпійські_ігри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:48 21.02.2024
США оголосять про нові санкції проти РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

США оголосять про нові санкції проти РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

20:19 19.02.2024
Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

12:07 19.02.2024
Зранку ЗСУ знищили два ворожі літаки Су-34 і Су-35С (уточнена)

Зранку ЗСУ знищили два ворожі літаки Су-34 і Су-35С (уточнена)

14:50 18.02.2024
Росіяни масово підключають жителів окупованих територій до російського ТБ і мобільного зв'язку - ГУР МО

Росіяни масово підключають жителів окупованих територій до російського ТБ і мобільного зв'язку - ГУР МО

07:09 17.02.2024
Значні втрати під Авдіївкою змусили РФ розгортати пересувні крематорії та морги

Значні втрати під Авдіївкою змусили РФ розгортати пересувні крематорії та морги

14:36 16.02.2024
Шольц про смерть Навального: Росія - давно не демократія

Шольц про смерть Навального: Росія - давно не демократія

02:23 16.02.2024
Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

20:19 15.02.2024
Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

11:07 15.02.2024
Росіяни розпочали активну фазу інформаційної операції з виправдання агресії проти України - ГУР МО

Росіяни розпочали активну фазу інформаційної операції з виправдання агресії проти України - ГУР МО

09:00 15.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінспорту: 317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

В Україні сім тренерів і 37 спортсменів позбавлені 54 спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною дискваліфікацією - Мінспорту

Бій Усика і Ф'юрі перенесено на 18 травня

Бій Усика і Ф'юрі відкладено через травму Ф'юрі

Скелетоніст Лавренюк здобув срібну медаль на зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї

ОСТАННЄ

Форму для української олімпійської збірної на Олімпіаді в Парижі надасть польська компанія 4F - Гутцайт

Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи 2024

Результати чемпіонату України зі сквошу-2024

Важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи

Міжнародна федерація продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею на сезон-2024/25

Міжнародна федерація академічного веслування порушує положення МОК про нейтралітет спортсменів - НОК

Мінспорту: 317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

В. о. міністра спорту Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 р., його дружина купила Volvo за 1,7 млн грн

В Україні сім тренерів і 37 спортсменів позбавлені 54 спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною дискваліфікацією - Мінспорту

Мінспорту на 15% скоротило кількість штатних одиниць відомства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА