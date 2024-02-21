Росія на сьогодні має лише 6 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі - Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявляє, що на сьогодні Росія має тільки шість ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Парижі (Франція).

"На сьогодні росіяни мають тільки шість ліцензій на Олімпійські ігри. Звісно, ліцензійні змагання цього року ще триватимуть, і вони мають можливість брати участь і боротися за ліцензії", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас, за його словами, росіяни періодично відмовляються від участі в змаганнях через те, що не хочуть виступати без державної символіки, як нейтральні спортсмени, також декого з них не допускають до змагань через невідповідність критеріям нейтральності.

"Я бачу, що ще кілька спортсменів з Росії зможуть отримати ліцензії", - додав він.

Гутцайт зазначив, що на попередніх Олімпіадах Росію представляли орієнтовно 300-350 спортсменів. "На сьогодні я бачу 30, максимум 40 спортсменів, які можуть отримати ліцензії", - наголосив він.

Серед іншого голова НОК України допустив, що РФ може взагалі відмовитися від участі в Олімпіаді в Парижі.