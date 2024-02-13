Міжнародна федерація продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею на сезон-2024/25

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) продовжила заборону на участь у змаганнях для збірних Росії та Білорусі на сезон-2024/25.

"Рада IIHF дійшла висновку, що повернення збірних Росії та Білорусі до змагань наразі небезпечне, тому ці збірні не візьмуть участі в сезоні-2024/25", - ідеться в повідомленні на сайті федерації.

Збірні Росії та Білорусі відсторонені від участі в турнірах IIHF з лютого 2022 року. В жовтні 2023 року федерація хокею опублікувала попередню програму групових етапів зимових Олімпійських ігор 2026 року, в якій російську збірну визначили в групу C із позначкою "теоретична позиція посіву в разі ухвалення рішення про повернення команди в програму чемпіонату".