Глава Федерації хокею України також подав заяву про виключення з НОК та пропонує перевибори

Глава Федерації хокею України Георгій Зубко подав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету (НОК) України через його склад та пропонує провести перевибори.

"Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу і не за таких обставин", – написав він на фейсбук-сторінці у середу та доклав свою заяву від 23 листопада.

Зубко наголосив, що його рішення безкомпромісне, зокрема, з поваги до тих, хто на фронті буквально чистить нашу країну від зрадників і ворогів, і що суспільство такий прецедент не проковтне, реваншу старих осіб не буде.

"НОК потрібні прозорі та чесні перевибори", – вважає голова Федерації хокею України.

Як повідомлялось, міністр спорту Вадим Гутцайт 17 листопада став новим президентом НОК. Окрім того, ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років. стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.

Після цього футболіст та тренер Андрій Шевченко заявив, що залишає НОК через незгоду з новим складом. За цим був вихід з нього Андрія Кожем'якіна, Суркіса і Шуфрича, проте вже після цього про вихід зі складу НОК заявив олімпійський чемпіон, народний депутат Верховної Ради Жан Беленюк (фракція "Слуга народу").