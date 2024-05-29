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18:32 29.05.2024

Зубко: важко переоцінити внесок Мартиненка в розвиток української журналістики

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Зубко: важко переоцінити внесок Мартиненка в розвиток української журналістики

Важко переоцінити внесок засновника і керівника агентства «Інтерфакс-Україна» в розвиток української журналістики, - заявив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014-2016 р.р., 2016-2019 р.р.) Геннадій Зубко.
«Жодне моє інтерв'ю чи пресконференція в “Інтерфаксі-Україна” не обходилося без зустрічі та розмови з Олександром. Завжди глибоке розуміння суті, увага і повага до співрозмовника, мудрі поради та інтелектуальна іронія - таким я його знав. Складно переоцінити його особистий внесок і внесок агенції у становлення та розвиток української журналістики", - написав Зубко у Фейсбуці.
 

 

Теги: #зубко

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