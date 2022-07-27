Фінляндія та Латвія приймуть ЧС-2023 із хокею замість Росії

Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) ухвалила рішення провести Чемпіонат світу 2023 року у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія), повідомляє пресслужба IIHF.

"Конгрес IIHF схвалив спільну заявку Фінляндії та Латвії на проведення чемпіонату світу з хокею 2023 року замість Санкт-Петербурга після того, як у Росії були відкликані права на проведення турніру", - йдеться в повідомленні.

Турнір відбудеться з 12 до 28 травня 2023 року.

Також було обрано місця проведення чемпіонатів світу 2024, 2025 та 2026 років. Так, першість світу у 2024 році приймуть чеські Прага та Острава (змагання відбудеться з 10 до 26 травня), у 2025 році - шведський Стокгольм і данський Хернінг (9-25 травня), а у 2026 році - швейцарські Цюрих та Фрібург (15-31 травня).