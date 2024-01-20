Мінспорту вивчає ситуацію з українською тенісисткою, яка потиснула руку росіянці після матчу на турнірі Australian Open

В.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний допускає, що українська тенісистка Єлизавета Котляр, яка потиснула руку росіянці після матчу на турнірі Australian Open, могла бути спровокована росіянами.

"Мій месенджер розривається повідомленнями, що 16-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці після матчу на турнірі Australian Open. Причини такого вчинку, а також усі обставини, ми вивчаємо і пізніше дамо позицію міністерства. Як я побачив відео, перше враження було, що росіяни спровокували нашу спортсменку", - написав Бідний у фейсбуці.

Від зазначив, що всі, хто брав участь у великих турнірах, знають, яке напруження там відбувається, і атлети можуть стати легкою мішенню для провокацій.

"Тим паче що ми бачимо, як на кожному турнірі росіяни намагаються використовувати українських атлетів для власної пропаганди. Саме це ми побачили у виконанні російських пропагандистських медіа", - зазначив глава Мінспорту.

Бідний заявив, що аргументів, щоб обвинувачувати або виправдовувати тенісистку, у кожного буде безліч, але він вважає, "що перш ніж щось заявляти й ухвалювати емоційні рішення, слід детально розібратися в ситуації й почути саму Єлизавету Котляр та її батьків".

У зв'язку з чим, він повідомив, що відомство продовжує вивчати ситуацію і разом зі спортивною федерацією ухвалимо зважені рішення.