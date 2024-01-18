Спорт

17:46 18.01.2024

Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі

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Лувр підвищив вартість квитків на 30% напередодні Олімпійських ігор у Парижі

Керівництво музею Лувр у Парижі ухвалило рішення підвищити ціни на вхідні квитки з EUR17 до EUR22 під час купівлі онлайн і до EUR15 у касах, повідомляє газета Le Parisien.

"У Луврі ціни не підвищували вісім років, але у 2024 році їх підняли майже на 30%. Керівництво музею виправдовує значне зростання збільшенням поточних витрат, зокрема на електроенергію і подовження годин роботи музею напередодні Олімпійських ігор у Парижі з 26 липня до 11 серпня", - пише видання.

Як зазначає видання, можливість безкоштовного відвідування музею збережеться. Відвідати Лувр можна в першу п'ятницю кожного місяця, окрім липня і серпня. Квиток слід бронювати заздалегідь.

За даними керівництва музею, у 2023 році 40% усіх іноземних відвідувачів і 60% французів змогли відвідати Лувр безкоштовно.

Лувр - один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів - "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, скульптури "Венера Мілоська" і "Ніка Самофракійська", а також полотна - "Свобода, яка веде народ" і "Пліт "Медузи". Щорічно музей відвідують у середньому близько 10 млн осіб.

Теги: #ціни #підвищення #лувр

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