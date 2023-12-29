Українські спортсмени закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади в Парижі та анулювати їх ліцензії

Українські спортсмени закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у Парижі (Франція) та анулювати їх ліцензії.

"У липні 2024 року у Парижі розпочнуться XXXIII Олімпійські Ігри. Ми, спортсмени України, хочемо заручитися вашою подальшою підтримкою в боротьбі за відстоювання олімпійських принципів та недопущення спортсменів з країн-терористів. Жоден спортсмен з цих країн за час війни публічно не висловився проти вбивств, проти геноциду українського народу. На сьогодні в статусі так званих нейтральних 11 спортсменів отримали ліцензії для участі в Олімпійських іграх в Парижі", - йдеться у відкритому листі українських спортсменів до президента Франції Еммануеля Макрона, мерки Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастери й організаторів Олімпіади-2024, що розмішений на сайті Міністерства молоді та спорту України.

У зверненні йдеться, що допуск цих атлетів суперечить засадничим рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, оскільки вони не є "нейтральними", а є відкритими прихильниками війни.

"Допущення спортсменів країн-агресорів, які відкрито підтримують збройну агресію РФ проти України, є порушенням фундаментальних етичних принципів, задекларованих Олімпійською хартією, чинною з 26 червня 2019 року, тому вважаємо, що будь-який формат участі спортсменів держав-агресорів є недопустимим", - заявили українські спортсмени.

У зверненні йдеться про те, що така заборона на участь російських і білоруських спортсменів може лише зміцнити і сприяти гідним цілям миру й рівності, втіленим Олімпійським рухом і спортом загалом.