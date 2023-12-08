Спорт

16:55 08.12.2023

МОК допустив нейтральних російських спортсменів на Ігри в Парижі у 2024 році

1 хв читати
МОК допустив нейтральних російських спортсменів на Ігри в Парижі у 2024 році

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила рішення допустити індивідуальних нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, повідомляють на сайті організації в п'ятницю.

"Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету ухвалила рішення, що окремі нейтральні спортсмени (AINS), які пройшли кваліфікацію в межах наявних кваліфікаційних систем Міжнародних федерацій (IFs) на ігровому полі, будуть оголошені такими, що мають право брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі", - йдеться в повідомленні.

У ньому пояснюють, що індивідуальні нейтральні спортсмени - це спортсмени з російським або білоруським паспортом.

Згідно з повідомленням, наразі є тільки 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім із російським паспортом і троє з білоруським).

У МОК наголосили, що суворі умови відбору для індивідуальних нейтральних спортсменів на Париж-2024 - це ті самі суворі умови відбору, відповідно до яких вони пройшли кваліфікацію.

Серед цих умов - заборона на участь тим спортсменам і персоналу команд, які працюють за контрактом із російськими або білоруськими військовими чи органами національної безпеки.

28 березня МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити росіян і білорусів до змагань, але за умови, що вони не підтримують агресії РФ проти України і не мають стосунку до військових спортивних товариств.

Теги: #париж #мок #ігри #російські

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:08 03.12.2023
Одна людина загинула і ще одна отримала поранення внаслідок нападу на вулиці у центрі Парижа

Одна людина загинула і ще одна отримала поранення внаслідок нападу на вулиці у центрі Парижа

18:20 10.11.2023
Співпраця та єдність усіх, хто цінує мир, дасть змогу запобігти катастрофам - Зеленський у зверненні до Паризького форуму миру

Співпраця та єдність усіх, хто цінує мир, дасть змогу запобігти катастрофам - Зеленський у зверненні до Паризького форуму миру

09:49 13.10.2023
Гутцайт допускає, що Росію повернуть до МОК, якщо вона виключить ради окупованих регіонів зі складу олімпійського комітету РФ

Гутцайт допускає, що Росію повернуть до МОК, якщо вона виключить ради окупованих регіонів зі складу олімпійського комітету РФ

20:58 12.10.2023
Зеленський: Якщо хтось у Росії думає, що може спорт і Олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде

Зеленський: Якщо хтось у Росії думає, що може спорт і Олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде

17:20 12.10.2023
МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

08:09 08.10.2023
У Парижі назвали дату відкриття собору Нотр-Дам після п'ятирічної реконструкції через масштабну пожежу

У Парижі назвали дату відкриття собору Нотр-Дам після п'ятирічної реконструкції через масштабну пожежу

13:10 07.09.2023
Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

12:05 27.08.2023
Париж першим у Європі заборонить у місті електросамокати

Париж першим у Європі заборонить у місті електросамокати

23:26 24.08.2023
Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності

18:08 24.08.2023
У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Шахтар" обіграв "Антверпен" у групі Ліги чемпіонів

Україна зіграла внічию з Італією на відборі Євро-2024

Бій Усика з Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді

Кабмін призначив заступника міністра спорту Бідного в. о. міністра

До Ради надійшла заява Гутцайта про відставку з посади міністра молоді та спорту

ОСТАННЄ

Студенти КНУ ім. Т. Шевченка зустрілись з координаторками та спортсменками проєкту Olympic Dreams

Кабмін доручив профільним відомствам розробити порядок допуску глядачів на трибуни спортивних змагань

"Шахтар" обіграв "Антверпен" у групі Ліги чемпіонів

FIBA продовжила заборону російським і білоруським спортсменам на участь у міжнародних змаганнях

Руслан Сорочинський та Анастасія Костюкова виграли Кубок України зі Сквошу 2023

Шість футболок Ліонеля Мессі з ЧС-2022 можуть піти з молотка за $10 млн

Україна зіграла внічию з Італією на відборі Євро-2024

Тренера з легкої атлетики засуджено до 15 років в'язниці за роботу на ворожу спецслужбу

Бій Усика з Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді

Кабмін призначив заступника міністра спорту Бідного в. о. міністра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА