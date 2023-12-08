МОК допустив нейтральних російських спортсменів на Ігри в Парижі у 2024 році

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила рішення допустити індивідуальних нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, повідомляють на сайті організації в п'ятницю.

"Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету ухвалила рішення, що окремі нейтральні спортсмени (AINS), які пройшли кваліфікацію в межах наявних кваліфікаційних систем Міжнародних федерацій (IFs) на ігровому полі, будуть оголошені такими, що мають право брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі", - йдеться в повідомленні.

У ньому пояснюють, що індивідуальні нейтральні спортсмени - це спортсмени з російським або білоруським паспортом.

Згідно з повідомленням, наразі є тільки 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім із російським паспортом і троє з білоруським).

У МОК наголосили, що суворі умови відбору для індивідуальних нейтральних спортсменів на Париж-2024 - це ті самі суворі умови відбору, відповідно до яких вони пройшли кваліфікацію.

Серед цих умов - заборона на участь тим спортсменам і персоналу команд, які працюють за контрактом із російськими або білоруськими військовими чи органами національної безпеки.

28 березня МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити росіян і білорусів до змагань, але за умови, що вони не підтримують агресії РФ проти України і не мають стосунку до військових спортивних товариств.