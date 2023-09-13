Спорт

00:38 13.09.2023

Україна програла Італії на відборі Євро-2024

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У зустрічі у відборі Євро-2024 зі збірною Італії збірна України зазнала поразки з мінімальним рахунком 2:1, повідомляє Суспільне Спорт у вівторок.
Матч проходив у Мілані. На 12-й хвилині першого тайму Давіде Фраттезі вийшов на ударну позицію і влучив у нижній кут, вивівши збірну Італії вперед – 1:0. На 29-й хвилині результат Італії був подвоєний, дубль оформив Фраттезі. Україна на 41-й хвилині забила гол у відповідь, Андрій Ярмоленко після помилки Федеріко Дімарко пробив по вже порожніх воротах. Другий тайм команди провели у взаємних контратаках, проте рахунок залишився незмінним.
В результаті матч "за друге місце у групі С" виграла Італія. Збірна України перемістилася із сімома очками на третє місце у груповій турнірній таблиці. Лідирує збірна Англії (13 очок), на другому місці Італія з сімома очками, на четвертому місці Північна Македонія так само з сімома очками, різниця в позиціях команд пояснюється кількістю перемог та зіграних матчів. Замикає таблицю Мальта, яка не набрала очок.
Наступний матч збірна України проведе у суботу, 14 жовтня та зустрінеться зі збірною Північної Македонії, місце проведення зустрічі буде оголошено додатково.

Теги: #україна #італія #євро_2024

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