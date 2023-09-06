Спорт

16:31 06.09.2023

Новий етап проєкту Olympic Dreams розпочався в Братиславі

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Вчора у столиці Словаччини відбувся урочистий запуск чергового – шостого – табору проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams. Тренування в безпечних умовах цього разу проведуть команди з гандболу, футболу та карате. Старт кемпу відбувся за підтримки Посольства України та Міністерства освіти, молоді та спорту Словацької Республіки. 

Як зазначив під час заходу Надзвичайний і Повноважний Посол України Мирослав Кастран, сьогодні забезпечення можливості тренувань для юних українських спортсменів у безпечних для життя умовах є спільним обов’язком.

Від початку повномасштабного вторгнення олімпійський резерв країни опинився під загрозою. Багато дітей-спортсменів разом з батьками виїжджали і не повертались. Багатьом спортсменам, які лишались в Україні, просто не було де тренуватись.

"Тому ми почали системно працювати над розвитком проєкту Olympic Dreams і на сьогодні наші спортивні табори вже представлені у 5 країнах. Кожний такий кемп – значний вклад в майбутніх олімпійських чемпіонів України", – зазначив підприємець, меценат та ідейний натхненник проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко.

Завдяки підтримці проєкту обласним відділенням НОК в Київській області багато дітей Київщини, особливо з постраждалих Гостомеля, Бучі та Ірпеня, отримали новий спортивний досвід за кордоном.

“Ми зі свого боку завжди готові сприяти розвитку цієї  ініціативи, спрямованої на збереження олімпійського резерву України”, – підкреслив голова Київського обласного відділення НОК України Ігор Малинський.

Як зазначив під час заходу Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, сьогодні забезпечення можливості тренувань для юних українських спортсменів у безпечних для життя умовах є спільним обов’язком.

Тренувальні табори за час існування проєкту вже відбулись на території Ізраїлю, Греції, Кіпру та Іспанії, його учасниками стали понад 550 дітей – представників 7 видів спорту. Словаччина – наступний крок у цій системній роботі.   


 

 

Теги: #нок #словаччина #olympic_dreams

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