Українські учні здобули 38 медалей на Всесвітній гімназіаді U15 у Бразилії

Українські учні здобули 38 медалей у спортивних змаганнях для школярів - Всесвітній гімназіаді U15 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, збірна України посіла п’яте загальнокомандне місце й виборола 38 медалей - 16 золотих, 13 срібних і 9 бронзових.

"Відмінний результат, зважаючи на те, що виступали українці лише в трьох видах спорту - бокс, де було найбільш потужне представництво, карате (3 спортсмени) і тхеквондо (1 спортсмен). Вище за нас команди Бразилії, Китаю, Китайського Тайбею та Англії", - зазначили у відомстві.

Участь у Всесвітній гімназіаді U15, яку також називають Всесвітніми учнівськими спортивними іграми (ISF U15 World School Sport Games), узяли школярі віком 13-15 років із майже 50 країн. Цьогоріч було представлено 18 видів спорту, з яких Україна виборола в боксі 15 золотих, 12 срібних і 5 бронзових медалей; у карате - 1 золото, 1 срібло, 3 бронзові нагороди; у тхеквондо - 1 бронзову медаль.