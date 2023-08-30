Спорт

07:25 30.08.2023

Світоліна здобула перемогу на старті US Open-2023

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Світоліна здобула перемогу на старті US Open-2023

Перша ракетка України Еліна Світоліна здолала німкеню Анну-Лену Фрідзам у першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу, згідно з даними сайту US Open.

Як передає "Суспільне. Спорт", Світоліна в першому раунді зустрілася з 29-річною німкенею, Анна-Леною Фрідзам. Це була перша в кар'єрі очна зустріч тенісистки. Для Світоліної - це був перший матч за останні три тижні, вона відновлювалася після травми. Фрідзам, зі свого боку, провела перший матч на хардовому покритті з березня 2023 року.

Світоліній знадобилося 60 хвилин, у результаті чого вона перемогла у двох сетах.

Тенісистки розпочали матч із двох виграних геймів на своїх подачах - 2:2. Однак надалі Фрідзам виграла два гейми в матчі, а Світоліна - 10.

У першому та другому сеті Світоліна зробила по два брейки, які дозволили їй у підсумку здобути перемогу - 6:3, 6:1. Друга партія тривала 24 хвилини.

Світоліна діяла активно в цьому матчі, у неї 22 віннери. І при цьому в неї лише 4 невимушені помилки. У суперниці - 6 віннерів і 19 невимушених помилок.

 

 

 

 

Теги: #перемога #теніс #світоліна

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