Усик нокаутом у 9 раунді переміг Дюбуа

Український боксер Олександр Усик за допомогою технічного нокауту здобув перемогу над британцем Даніелем Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети, повідомляє "Суспільне. Спорт".

Уже в стартовому раунді Дюбуа пропустив від Усика джеб із правої руки, який став головним гайлайтом перших трьох хвилин поєдинку.

Інший джеб від Усика "знайшов" суперника у другому раунді. Українець пропустив удар у стегно, про який просигналізував рефері.

Ініціатива у Вроцлаві зберігалася за Усиком, який реалізував свою перевагу над суперником у швидкості.

Поєдинок було припинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцю нижче пояса. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик відновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один із найпотужніших ударів вечора з лівої.

На екваторі двобою Дюбуа продовжував відпрацьовувати по корпусу супернику. Сьомий раунд завершувався серією ударів від Усика, який на короткий проміжок часу притис британця до канатів.

На останніх секундах восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні. Після комбінації ударів від українця претендент став на коліно та зміг піднятися, після чого суперників розвів гонг.

Точку в поєдинку поставив нокдаун Дюбуа у дев'ятому раунді після потужного удару українця правою. Суддя просигналізував про достроковий нокаут на користь українця.

Бій проходив у польському Вроцлаві. На його кону стояли п'ять поясів Усика, у тому числі три основні титули (WBA, WBO, IBF) у надважкій вазі.