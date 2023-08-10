Рада закликає лідерів і парламенти іноземних держав обмежити в'їзд на їхню територію спортсменів з РФ і Білорусі

Верховна Рада ухвалила звернення до лідерів і парламентів іноземних держав із закликом обмежити в'їзд на їхню територію російських і білоруських спортсменів, а також спортивних делегацій Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9409 підтримали 306 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці. Тому звертаємося до лідерів і парламентів іноземних держав із проханням обмежувати в'їзд на свою територію російським і білоруським спортсменам, спортивним делегаціям. Тоді як МОК і деякі міжнародні спортивні федерації не спроможні впоратися з викликами часу, переконані, що це під силу державним органам", - наголошується в документі.

Водночас український парламент закликає президента Франції Еммануеля Макрона та всіх відповідальних осіб не допустити на свою територію "рашистів, що прикриваються спортом, і білорусів, які сповідують антилюдську пропаганду", оскільки 2024 року Олімпійські ігри відбуватимуться в Парижі.