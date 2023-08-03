Світоліна перемогла росіянку Касаткіну і вийшла до чвертьфіналу Washington Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над російською суперницею Дар'єю Касаткіною у другому колі турніру в окрузі Колумбія, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що Світоліна та Касаткіна зустрічалися восьмий раз у кар'єрі. Попередні сім матчів, включно з грою на Ролан Гаррос-2023, виграла українка.

У Вашингтоні Світоліна стартувала з перемоги над іншою тенісисткою Вікторією Азаренко. А Касаткіна у першому раунді здолала бельгійку Еліз Мертенс.

Матч Світоліна – Касаткіна тривав трохи більше півтори години. Українка за поєдинок у Вашингтоні не втратила жодної своєї подачі та виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті – двічі по 6:2.

У чвертьфіналі турніру Світоліна зіграє проти переможниці "американського дербі" між Джесіккою Пегулою (перша сіяна на турнірі) та Пейтон Стернс.

Завдяки виходу до чвертьфіналу Світоліна в онлайн світовому рейтингу піднялася на одне місце – 26-та позиція.

Крім того, на турнірі у Вашингтоні продовжує грати українка Марта Костюк, на яку чекає матч другого раунду.