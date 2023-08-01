Суд скасував запис у держреєстрі про зміну президента Федерації боксу України

Господарський суд Києва скасував запис у Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у якому містилася інформація про те, що президентом Всеукраїнської громадської організації "Федерація боксу України" (ФБУ) став Кирило Шевченко замість Володимира Продивуса.

Згідно з інформацією держреєстру судових рішень, таке рішення суд ухвалив 21 червня, розглянувши позов Продивуса.

Згідно з матеріалами судового засідання, Шевченка обрано президентом ФБУ на позачерговій конференції федерації, що відбулася 22 лютого 2022 року, відповідний запис у держреєстрі було зроблено 15 червня 2022 року.

Зі свого боку, Продивус на своїй фейсбук-сторінці назвав рішення про обрання Шевченка президентом ФБУ "рейдерським захопленням Федерації боксу".

Він також наголосив, що не планує повертатися на посаду глави ФБУ, главу федерації буде обрано найближчим часом.

"Я за своєю роботою на міжнародному рівні не зможу і не бачу можливим обійняти посаду президента Федерації боксу України, є чимало достойних представників боксерської сім'ї, в яких є такі амбіції і компетентність. Про офіційну дату виборів буде повідомлено пізніше", - написав він.

Зі свого боку, у розміщеному на сайті федерації зверненні Шевченко зазначив, що "опоненти незаконно змінили запис єдиного держреєстру".

"Я одразу подав апеляційну скаргу, яку прийняли і призначили колегію суддів для подальшого розгляду моєї справи", - повідомив він.