Українська команда з фехтування з Харлан у складі перемогла команди з Узбекистану та Італії

Українська фехтувальниця Ольга Харлан у суботу у складі команди виступила у змаганнях з жіночої шаблі і здобула дві перемоги поспіль, повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"У командних змаганнях у жіночій шаблі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кровацька та Юлія Бакастова сьогодні в 1/16 фіналу перемогли команду Узбекистану - 45:27, а у двобої за вихід до чвертьфіналу здолали суперниць з Італії - 45:33. Тож завтра тримаємо кулаки за наших дівчат в 1/4 фіналу зі збірною США", - написав Гутцайт у Facebook у суботу.

За його словами, завдяки зусиллям української та світової спортивної спільноти Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан і допустила її в командні змагання на чемпіонаті світу в Мілані.

"Захоплююся силою духу нашої Ольги Харлан, тепер уже не просто олімпійської чемпіонки з фехтування, а символу незламності українського народу. Ти підняла таку хвилю патріотизму, проти якої не встояли навіть твої кривдники!", - додав Гутцайт.

Як повідомлялося, у четвер в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після поєдинку відмовилася потиснути руку суперниці, що, згідно з правилами FIE, вважається проявом неповаги і карається дискваліфікацією. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації і 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки і дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

У п'ятницю міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

Пізніше стало відомо, що FIE ініціювала зміну правил після інциденту з Харлан і Смирновою і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.