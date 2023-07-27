Країна, яка тероризує наших людей, тероризує і спорт – фехтувальниця Ольга Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан сказала, що "кричала від болю" після рішення суддів дискваліфікувати її на чемпіонаті світу, але "почала оживати" після підтримки воїнів.

"Ваші меседжі, ваші сториз, ваша підтримка, підтримка кожного, особиста підтримка від наших бійців, які захищають нас... Коли я чую, що я їх мотивую, це неможливо передати. Я дякую кожному з вас. Я дякую кожному бійцю, який нас захищає", - сказала вона у відеозверненні, поширеному у четвер.

У четвер вдень багаторазова чемпіонка світу Ольга Харлан відмовилася потиснути руку російській фехтувальниці, яка виступала під нейтральним прапором, за що була дискваліфікована.

"Те, що сьогодні сталося, дає дуже багато питань, але водночас і дуже багато відповідей. Ви зрозуміли, що країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому те, що сталося сьогодні, мало б бути статися", - сказала вона.

"Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати та дати мені чорну картку, це вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. ", - сказала також вона.

За її словами, "нікого ніколи не можна примусити до миру. Особисто українців. Ніколи. Ніяким рукостисканням. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, розумію, і як усі в цьому світі, в адекватному світі, розуміють, що правила повинні змінитись. Бо змінюється світ".

"Але те, що я відчуваю від вас усіх, це не передати словами. Я дякую кожному. Я відчуваю все у моєму серці. Слава Україні!", - сказала Харлан.

Як повідомлялося, міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Ганні Смирновій.