МОК не запросив РФ, Білорусь і Гватемалу на Олімпіаду-2024 у Парижі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у середу, рівно за рік до церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року, офіційно запросив національні олімпійські комітети (НОК) та їхніх найкращих спортсменів узяти участь в Іграх XXXIII Олімпіади, що відбудуться із 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі.

Як повідомляється на офіційному сайті МОК, загалом запрошення на Париж-2024 було надіслано 203 національним олімпійським комітетам.

"Це не охоплює НОК Гватемали, дію якого наразі призупинено, а також НОК Росії та Білорусі", - ідеться в повідомленні.

Раніше МОК заявляв, що ухвалить рішення про участь індивідуальних, нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом, відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій і міжнародних організаторів спортивних заходів щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, у відповідний час.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості того, щоб російські та білоруські спортсмени не допускалися до Олімпіади-2024 навіть під нейтральними прапорами.

"Група Макфола-Єрмака ще минулого року пропонувала не допускати спортсменів цих держав до змагань. Ми вдячні за рішення МОК. Але також важливо, щоб російські та білоруські спортсмени взагалі були недопущені до Олімпіади та інших змагань і не могли виступати навіть під нейтральними прапорами", - написав Єрмак у телеграмі в середу.