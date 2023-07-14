Спорт

13:19 14.07.2023

Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

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Верховна Рада рекомендувала РНБО впровадити санкції проти представників спортивних організацій РФ і Білорусі

Верховна Рада рекомендувала Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) застосувати санкції до представників спортивних організацій Російської Федерації та Білорусі.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9408 підтримали 270 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Документ також передбачає рекомендувати РНБО закликати Європейський Союз, США, Канаду, Австралію, Японію та інші держави запровадити аналогічні санкції проти представників спортивних організацій Росії та Білорусі.

 

Теги: #рада #спорт #санкції

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