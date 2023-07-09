Світоліна вийшла до чвертьфіналу Вімблдону-2023

Українська тенісистка Олена Світоліна переграла Вікторію Азаренко з Білорусі та вийшла у фінал Олімпіади-2023 року, передає "Суспільне. Спорт".

Це шоста очна зустріч Світлоліної та Азаренка. П'ять попередніх виграла учасниця із Білорусі.

Гра Світоліної та Азаренка у четвертому раунді Вімблдону тривала майже три години. Перемогла Світоліна на тайбрейку у вирішальній партії.

Еліна вдруге в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу Вімблдону, її найкращим результатом залишається півфінал на турнірі.

Наступною суперницею Світоліною буде перша ракетка світу, Іга Швентек із Польщі.

За результатами Вімблдона Світоліна увійде до топ-40 світового рейтингу.