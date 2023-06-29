Спорт

17:25 29.06.2023

Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

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Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

Уряд Чехії заборонив окремим спортсменам і спортивним командам, які представляють РФ, брати участь у спортивних змаганнях на чеській території.

"За пропозицією міністра освіти, молоді та спорту кабінет міністрів також погодився із забороною на участь окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті чеського уряду.

Крім цього, було заборонено окремим спортсменам і спортивним командам, які представляють Чехію, брати участь у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території Росії.

Цю пропозицію ініціювали спортивні асоціації й підтримало керівництво Національного агентства зі спорту Чехії.

Теги: #рф #спорт #заборона #чехія

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