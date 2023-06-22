ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Згідно з резолюцією, ухваленою на пленарному засіданні літньої сесії в четвер у Страсбурзі, Парламентська асамблея закликала національних представників Міжнародного олімпійського комітету, національні та міжнародні спортивні федерації висловити свою незгоду з пропозицією МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі.

"Асамблея вважає, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх за нинішніх умов є немислимою і, безумовно, використовуватиметься як інструмент пропаганди і де-факто завадить іншим спортсменам, не в останню чергу українським, брати участь у змаганнях", - ідеться в резолюції.

Асамблея переконана, що зусилля, яких доклав МОК для встановлення набору прийнятних критеріїв, що дають змогу брати участь російським і білоруським спортсменам як нейтральним індивідуальним спортсменам в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі, не можуть надати необхідних гарантій і не будуть відповіддю, достойною цінностей людської гідності та миру, закріплених в Олімпійській хартії.

"Враховуючи, що російські та білоруські елітні спортсмени отримують державну зарплату і часто входять до складу військово-спортивних команд, видається неможливим, щоб вони могли продемонструвати свій нейтралітет і дистанціюватися від цих режимів, не кажучи вже про якісь заяви проти війни", - наголошується в резолюції.

У документі також зазначається, що досвід Олімпійських ігор у Пекіні та Сочі довів, що російський режим готовий зловживати олімпійським перемир'ям.