Профільний комітет ПАРЄ підтримав проєкт резолюції про недопуск спортсменів РФ і Білорусі на Олімпійські та Паралімпійські ігри - Кравчук

Профільний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав проєкт резолюції про недопуск російських і білоруських спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор, повідомила його голова Євгенія Кравчук (народний депутат, фракція "Слуга народу").

"Комітет ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа, який очолюю, одноголосно підтримав проєкт резолюції щодо недопуску російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі", - повідомила Кравчук у фейсбуці.

За її словами, у проєкті резолюції наголошується, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх у нинішньому контексті є неприпустимою і буде використана як інструмент пропаганди.

Кравчук зазначила, що проєкт резолюції закликає Міжнародний олімпійський комітет зберегти позицію, висловлену 2022 року, і заборонити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі та всіх інших великих спортивних заходах, доки триває збройна агресія РФ проти України.

Вона також нагадала, що дебати щодо резолюції та її ухвалення відбудуться на пленарному засіданні ПАРЄ в четвер.