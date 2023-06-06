Спорт

09:40 06.06.2023

Мінветеранів оголосило склад національної збірної на "Ігри Нескорених-2023" у Дюссельдорфі

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Мінветеранів оголосило склад національної збірної на "Ігри Нескорених-2023" у Дюссельдорфі

Міністерство у справах ветеранів України оголосило склад національної збірної команди України на Invictus Games Düsseldorf 2023.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, до складу національної збірної увійшли 25 українських Захисників і Захисниць, які представлятимуть країну на міжнародному спортивному змаганні з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців і ветеранів війни.

"Результат кожного учасника оцінювався за комплексною, спеціально розробленою для "Ігор Нескорених" системою, яка складається із чотирьох критеріїв: ефективність спортивної реабілітації – 40%, рівень вмотивованості бійця брати участь у проєкті – 25%, спортивна етика – 25% та спортивний результат – 10%. Кожен компонент має різну вагу в загальній оцінці учасника, таким чином виражається головна цінність "Ігор Нескорених" – створення умов для ефективного відновлення пораненого учасника і відновлення його через спорт", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування "Ігор Нескорених в Україні".

"У нас буде три навчально-тренувальних збори для підготовки до міжнародних змагань. Цьогоріч ми сформували неймовірно потужну команду тренерів і спеціалістів, які допоможуть учасникам зосередитися на тому виді спорту, який буде їм максимально корисним та в якому вони зможуть проявити максимально якісно у спортивній стороні. Будемо готуватися, щоб показати високі результати", - наводить слова головного тренера збірної Олени Яновської пресслужба.

За даними міністерства, загалом у відбіркових змаганнях брали участь 202 військових і ветерани з різних регіонів України, які змагалися в дев'яти видах спорту: стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, настільному тенісі, сидячому волейболі, баскетболі на візках і плаванні.

Як повідомлялося, українська національна команда військовослужбовців і ветеранів візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях Invictus Games у німецькому Дюссельдорфі 2023 року.

Invictus Games ("Ігри Нескорених") - міжнародні спортивні змагання, започатковані у 2014 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів і членів сімей. Україна бере участь в Іграх із 2017 року.

Теги: #ігри_нескорених #мінветеранів

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