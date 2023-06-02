ПАРЄ на сесії в червні розгляне резолюцію про недопущення спортсменів РФ і Білорусі на Олімпіаду - Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у червні голосуватиме за резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри, повідомила голова комітету ПАРЄ з культури, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Геть росіян і білорусів із Олімпіади. У червні ПАРЄ проведе дебати і голосуватиме за відповідну резолюцію", - написала Кравчук у п'ятницю у фейсбуці.

За її словами, комітет ПАРЄ з культури на засіданні в Лондоні призначив доповідачем на слухання за терміновою процедурою щодо недопущення російських і білоруських атлетів на Олімпіаду 2024 року колишнього міністра спорту Норвегії Лінду Геллеланн (Linda Hofstad Helleland).