Спорт

12:51 02.06.2023

ПАРЄ на сесії в червні розгляне резолюцію про недопущення спортсменів РФ і Білорусі на Олімпіаду - Кравчук

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ПАРЄ на сесії в червні розгляне резолюцію про недопущення спортсменів РФ і Білорусі на Олімпіаду - Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у червні голосуватиме за резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри, повідомила голова комітету ПАРЄ з культури, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Геть росіян і білорусів із Олімпіади. У червні ПАРЄ проведе дебати і голосуватиме за відповідну резолюцію", - написала Кравчук у п'ятницю у фейсбуці.

За її словами, комітет ПАРЄ з культури на засіданні в Лондоні призначив доповідачем на слухання за терміновою процедурою щодо недопущення російських і білоруських атлетів на Олімпіаду 2024 року колишнього міністра спорту Норвегії Лінду Геллеланн (Linda Hofstad Helleland).

 

Теги: #рф #парє #білорусь #олімпійські_ігри

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