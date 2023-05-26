Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися з-за кордону, - понад 200 осіб

Міністерство молоді та спорту оприлюднило перелік спортсменів України, які не повернулися з-за кордону або порушили терміни повернення.

Зокрема, до списку осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу (відповідно до листів міністерства до Держприкордонслужби стосовно участі у спортивному заході та перетині державного кордону), ввійшли 236 осіб.

Із переліком спортсменів можна ознайомитися за посиланням.