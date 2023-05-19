Спорт

15:29 19.05.2023

До Дня вишиванки перша леді України Олена Зеленська передала вишиванку з власним автографом на підтримку юних спортсменів

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До Дня вишиванки перша леді України Олена Зеленська передала вишиванку з власним автографом на підтримку юних спортсменів

На підтримку спортсменів Ірпеня та інших міст, що зазнали руйнувань, перша леді України Олена Зеленська передала українську вишиванку зі своїм автографом. Вишиванка буде виставлена на аукціон задля підтримки відбудови Ірпінської ДЮСШ та розвитку проєкту Olympic Dreams.

Проєкт Olympic Dreams благодійного фонду "Майбутнє – дітям", верифікований Міністерством молоді та спорту України та НОК Київського обласного відділення, був створений для підтримки юних спортсменів з регіонів, що було зруйновано та розбомблено внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

З березня 2022 року юні спортсмени олімпійського резерву країни 6 видів спорту мають змогу проводити підготовку до змагань у безпеці на березі моря, не рятуючись від ракетних обстрілів.

Теги: #вишиванка #зеленська #майбутнє_дітям #olympic_dreams

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