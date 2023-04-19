Спорт

10:29 19.04.2023

Кабмін урегулював можливість позбавлення спортивної федерації статусу національної в разі участі спортсменів у змаганнях із росіянами та білорусами

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Кабмін урегулював можливість позбавлення спортивної федерації статусу національної в разі участі спортсменів у змаганнях із росіянами та білорусами

Кабінет Міністрів України урегулював можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної в разі участі спортсменів у міжнародних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

"На засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову "Про внесення змін до пункту 15 Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу". Постановою, зокрема, передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, які є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства молоді та спорту.

Зазначено, що особливістю статусу "національна" є те, що держава надає окремі повноваження федераціям щодо розвитку виду спорту, проведення офіційних чемпіонатів та інших змагань в Україні та можливість представляти Україну на міжнародній спортивній арені.

Як повідомлялося, 12 квітня Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям українських національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з РФ чи Білорусі.

Теги: #спорт #уряд #федерації

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