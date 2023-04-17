У Мінспорту не розглядають питання заборони участі збірної України з футболу у відбіркових матчах Євро-2024

У Міністерстві молоді та спорту на сьогодні не розглядають питання заборони національній збірній України з футболу брати участь у відбіркових матчах Євро-2024, на які допущено збірну Білорусі, заявив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Що стосується збірної України з футболу, то зі збірною Білорусі це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони участі у відбірковому турнірі національної збірної України з футболу", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, 12 квітня Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям українських національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з РФ або Білорусі.