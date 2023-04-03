Спорт

18:23 03.04.2023

Мінспорту ініціює позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної в разі участі спортсменів у змаганнях із росіянами та білорусами

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Мінспорту ініціює позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної в разі участі спортсменів у змаганнях із росіянами та білорусами

Міністерство молоді та спорту пропонує передбачити можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної в разі участі її спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

"На виконання рішення Кабінету Міністрів України з окремих питань від 30 березня 2023 року Мінспорту розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що проєкт постанови передбачає можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної в разі участі спортсменів, які є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

"Однією із ключових особливостей статусу національної є те, що зазначені спортивні федерації отримують державну підтримку та фінансове забезпечення участі національних збірних команд із видів спорту у міжнародних заходах", - заявляють у міністерстві.

Мінспорту також опрацьовує питання підтримки національних федерацій із видів спорту, щодо яких міжнародна федерація може застосувати штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

"Мінспорту разом із Службою безпеки України опрацьовується питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортивних федерацій та її членів за вчинення ними дій, які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави", - зазначено в повідомленні.

Теги: #спортсмени #мінспорту #федерація

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