Єврокомісія отримала скаргу донецького "Шахтаря" на FIFA

Європейська Комісія отримала скаргу донецького футбольного клубу "Шахтар" на дії Міжнародної федерації футболу (FIFA) за рішення дозволити іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року через війну, у зв'язку з чим клубу завдано фінансових збитків розміром $43,6 млн. "Шахтар" вимагає компенсації.

"Ми отримали скаргу, яку ми розглянемо на основі наших стандартних процедур", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Європейській Комісії.

Інших коментарів ЄК не надала. "Ми не маємо подальших коментарів", - констатували в ЄК.

Раніше ЗМІ повідомили, що Європейська Комісія - не перша інстанція, до якої "Шахтар" звертається з цією вимогою. Перший позов проти федерації було подано влітку минулого року до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, але в січні цього року його було відхилено. У позові стверджувалося, що через ухвалені FIFA екстрені правила зірвався трансфер чотирьох іноземних футболістів "Шахтаря" на EUR50 млн.

"Ми очікуємо, що Європейська Комісія зрозуміє й оцінить надзвичайний фінансовий тиск, якого зазнає наш клуб через дії FIFA, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна", - заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.