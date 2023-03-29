Спорт

16:32 29.03.2023

Мінспорту України засуджує часткову зміну позиції МОК щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні змагання

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Мінспорту України засуджує часткову зміну позиції МОК щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні змагання

Міністерство молоді та спорту України засуджує часткову зміну позиції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні спортивні змагання.

"Ми послідовно обстоювали і продовжимо наполягати на тому, що в умовах безпрецедентної неспровокованої військової агресії РФ проти України за підтримки Республіки Білорусь, яка суперечить принципам Олімпійської хартії, представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах", - ідеться в заяві Мінспорту.

У відомстві також висловили жаль, що МОК використав занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань.

Як повідомлялося, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором.

Теги: #мок #мінспорту

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