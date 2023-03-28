Спорт

18:02 28.03.2023

МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором

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МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором

Російські та білоруські спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором, участь команд із таких спортсменів не розглядають, заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Сьогодні виконавчий комітет МОК надає міжнародним федераціям і організаторам міжнародних спортивних змагань такі рекомендації: по-перше, атлети з російськими або білоруськими паспортами мають виступати лише як індивідуальні спортсмени. По-друге, команди спортсменів із російськими або білоруськими паспортами не можуть розглядатися", - заявив Бах під час пресконференції.

У лютому 2022 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям відсторонити росіян і білорусів через вторгнення РФ в Україну. Більшість федерацій дослухалася до рекомендації МОК.

У січні 2023 року МОК допустив участь росіян у нейтральному статусі та за дотримання низки умов, зокрема засудження війни РФ проти України.

Теги: #мок #олімпіада

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