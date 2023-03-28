Спорт

17:44 28.03.2023

Виконком МОК відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів – Бах

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Виконком МОК відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів – Бах

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повернеться до питання про допуск росіян до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі пізніше, заявив президент МОК Томас Бах.

"МОК залишає за собою право повернутись до питання їхньої участі в Олімпіаді 2024 року, коли це буде можливо", - сказав Бах на пресконференції у вівторок.

Глава МОК зазначив, що санкції, накладені раніше, залишаються чинними. Під забороною залишаються російські та білоруські прапори та гімни, чиновникам із цих країн заборонено бути на міжнародних змаганнях. Також залишається чинною заборона на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі.

У лютому 2022 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям відсторонити росіян і білорусів через вторгнення РФ в Україну. Більшість федерацій виконала рекомендацію МОК.

У січні 2023 року МОК допустив участь росіян у нейтральному статусі та за дотримання низки умов, зокрема засудження війни РФ проти України.

Сам Бах заявив у вівторок під час засідання виконавчого комітету МОК, що "участь спортсменів із російськими та білоруськими паспортами у міжнародних змаганнях працює".

Він додав, що є багато прикладів цього, зокрема теніс, настільний теніс, велоспорт та інші види спорту.

Бах зазначив, що політика не повинна бути частиною спортивних змагань, і спортсмени не повинні страждати лише тому, що вони – громадяни тієї чи тієї країни.

Теги: #мок #олімпіада #бах

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