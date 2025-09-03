Відгомін війни: 11-річний музикант, який народився перед початком війни в Україні, виконує композицію Баха, як попередження про загрози для дітей у світі

Одинадцятирічний киянин Михайло Мішуков виконує напружену композицію "Маленька фантазія ре-мінор" Карла Філіп Еммануеля Баха (одного з синів Йогана Себастьяна Баха) під 30-метровою Чорною Хмарою, яка цього року представляла Україну в США на мистецькій події радикального самовираження Burning Man 2025 у США.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на 1 вересня 2025 року внаслідок повномасштабної агресії рф постраждали понад 2 790 дітей, з них 652 загинули та більш як 2 140 зазнали поранень. І ця цифра зростає кожного дня.

Емоційне відео Ukrainian Witness та відомої режисерки Ганки Третяк, відкриває покоління, сформоване під звуки вибухів, тривог та сирен. Воно розповідає про дітей війни — тих, хто вчора тримав олівець для перших літер, а сьогодні набув сили жити в реальності, де кожен день — боротьба за виживання.

Через композицію Ukrainian Witness попереджає Західний світ: "Шторм насувається і на вас. Приготуйтесь!" За архетипом дитини-музиканта автори втілюють символ стійкості та надії покоління, сформованого війною.

Хлопець Михайло Мішуков народився 18 жовтня 2013 року, за місяць до початку Революції Гідності. Охрещений у день Архистратига Михаїла, він майже не знає Україну без війни: лише 33 мирні дні відділяють від того часу, коли країна втратила останній подих спокою.

"Я вірю в майбутнє, бо вірю в Україну. Музика допомагає мені краще розуміти світ і ховає від страшних днів", — ділиться Михайло.

Хлопець почав займатися фортепіано в шість років і не припиняє навіть під час повномасштабного вторгнення — грає під час блекаутів, ракетних обстрілів і сирен, що виють.

У 2022 році, коли родина виїхала на місяць у село під Кагарликом, Міша "грав" по пам’яті на столах і сходах, боячись забути музику. "Його крик "Мамо, я не забув!", коли після повернення він кинувся до фортепіано, — один із найсвітліших спогадів цієї війни", — згадує мама хлопчика, патентна повірена України Марина Абрамовська. В усіх музичних починаннях сина завжди підтримує й його батько — відомий музикант й саундпродюсер Костянтин Мішуков.

"Музика Баха — це ніби розмова про страх і надію. Я хочу, щоб світ знав, що ми не здаємося", — розповів хлопець.

"Ми принципово не виїжджали з України, адже це — наша Батьківщина, а хвору матір не кидають. Ми би і з Києва не виїздили, але рідний дядько Михайла з 2014 році воював в «Азові», тому вся наша родина є в "розстрільних списках" тому, через безпеку, ми на один місяць виїхали в село під Кагарликом. Там, не маючи інструмента, Михайло "грав" по памʼяті на столах та сходинках. Коли через місяць ми повернулися додому в Київ, він зняв взуття, зняв куртку і побіг до фортепіано, бо най більшим його страхом було те, що він забув як грати. Його крик з сусідньої кімнати "Мама, я не забув!" — один із найсвітліших спогадів цієї війни. Михайлик займався музикою та виступав і під час сирен, і під час блекаутів", — розповіла його мама.

Ми запитали у Михайла про те, чому діти, які виросли у війні, вірять у світле майбутнє.

"Мені здається, ми віримо, бо не хочемо жити лише в темряві й страху. Коли я граю, я уявляю, ніби музика розповідає мою історію — навіть те, що я не вмію сказати словами. Вона ніби показує, що щось хороше попереду є, просто я його ще не бачив. Ми віримо, бо інакше — здамося. А ми не хочемо здаватися", – поділився своїми роздумами Михайло.

"Маленька фантазія ре-мінор" Карла Філіпа Емануеля Баха, сина Йогана Себастьяна Баха — це композиція XVIII століття, що поєднує драматичну напругу ре-мінорної тональності з проблисками надії. Її експресивна структура, сповнена контрастів, відображає внутрішній конфлікт і боротьбу — ніби відгомін хаосу війни та стійкості українців. Під Чорною Хмарою, що оживає блискавками та звуками бойових дій, гра хлопця стає образом голосу юного покоління, яке попереджає світ та батьків своїх однолітків про небезпеку, яка насувається.

Black Cloud — це монументальна інтерактивна інсталяція заввишки 15 метрів, завдовжки 30 і завширшки 17 метрів, що представила Україну на Burning Man 2025 у пустелі Блек-Рок, Невада. Скульптура передавала реальність війни: вибухи, удари артилерії, постріли, сирени, фрагменти жахливої реальності — аудіодокументи, які зібрав музикант Денис Васильєв у частково окупованій Запорізькій області впродовж двох років. У звукову атмосферу їх умістив електронний артист Involver, після чого трек синхронізували з повітряною скульптурою "Black Cloud".

"Це голос війни, який ми хочемо, щоб почув світ", — каже генеральний продюсер Віталій Дейнега. Художник Олексій Сай додає: "Black Cloud — це про невидиму загрозу, що нависла над усіма нами".

Ідею художньої інсталяції розробив Олексій Сай, реалізацію забезпечили генеральний продюсер Віталій Дейнега та виконавча продюсерка Марія Мороз.

Відео з Михайлом було знято в червні 2025 року на Софійській площі в Києві як частина презентації інсталяції.

Чорна Хмара

"Black Cloud" — це монументальна інтерактивна інсталяція, заввишки 15 метрів, завдовжки 30 і завширшки 17, вагою 8 тонн. Складається з 45 взаємопов’язаних надувних форм, наповнених понад 2500 кубометрів повітря. Усередині — стробоскопи, що спалахують, як блискавка, і музична композиція зі справжніх звуків війни, зібраних у Запорізькій області музикантом Денисом Васильєвим. Їх опрацював електронний артист Involver, а саундпродюсером став DJ Tapolsky.

Робота, що символізує глобальну загрозу нової світової війни, пройшла нічний монтаж, встигла отримати сотні захоплених відгуків, підтримку організаторів і стати однією з наймасштабніших та найдивовижніших інсталяцій цьогорічної мистецької події. Але вже за кілька годин її знищила стихія.

"Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно", — прокоментував на своїй сторінці в Фейсбуці генеральний продюсер Віталій Дейнега.

Що собою представляє та як звучить «Чорна хмара» ви можете побачити тут. Також команда публічно збирає звуки війни, які лунатимуть в США. Завантажити їх можна тут https://uw.media/getready/.

Знищення і відродження: «Black Cloud» та «No Fate» на Burning Man

24 серпня, у День Незалежності України й перший день Burning Man, буря за шкалою 10 балів знищила «Black Cloud». Попри те, що інсталяція мала витримати такі умови, вітер розірвав її за лічені хвилини.

Проте вже за три дні команда Ukrainian Witness створила нову інсталяцію — «No Fate». З уламків народився символ відродження, що проголошує опір загрозам і відмову підкорятися чужій волі. Напис «No Fate» – це скорочена версія від No fate but what we make (немає долі, крім тої, яку ми творимо).

«No Fate» — це жорстка відповідь фаталізму. «Майбутнього, заданого наперед, не існує: ми творимо його власними діями», — пояснюють автори.

Навіщо говорити про Україну на Burning Man?

Burning Man — це не музичний фестиваль, як часто вважають, а одна з найвпливовіших артплатформ світу, де народжуються культурні, соціальні та політичні сенси майбутнього. Щороку вона збирає близько 80 000 людей з усього світу, перетворюючи пустелю на місто Black Rock City на сім днів. У 2025 році фестиваль тривав з 24 серпня до 1 вересня. Більше інформації про Burning Man можна знайти тут.

Проєкт реалізовується за сприяння Міністерства закордонних справ України та у партнерстві з Українським інститутом. Створення та логістика інсталяції фінансуються грантовою програмою Black Rock City Honoraria Program, американськими меценатами, організаціями ІСАР Єднання, International Renaissance Foundation та приватними меценатами — Катериною Загорій, Олександром Яковенком та Олександром Почкуном.