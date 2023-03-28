Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах виступив на захист планів повернути російських і білоруських спортсменів на змагання під "нейтральним" прапором, повідомляє Sky News.

"Участь спортсменів із російськими та білоруськими паспортами на міжнародних змаганнях "працює", - сказав Бах.

За його словами, це відбувається "майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, але також і у велоспорті, на деяких змаганнях із настільного тенісу".

Бах додав, що "водночас жодного разу на цих змаганнях не було інцидентів, пов'язаних із безпекою".

МОК запровадив санкції проти Росії та Білорусі після вторгнення 2022 року, але тепер хоче, щоб у спортсменів був шанс пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі.

Раніше Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором, наголошуючи на тому, що Росія та Білорусь можуть повернути своїх спортсменів до міжнародної спортивної спільноти, припинивши війну проти України.