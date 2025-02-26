Спорт

20:00 26.02.2025

Міжнародний олімпійський комітет прийняв відставку Баха

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Міжнародний олімпійський комітет прийняв відставку Баха

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв відставку чинного президента організації Томаса Баха, вона набере чинності 23 червня - у день, коли повноваження буде передано наступному президенту організації.

"Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) сьогодні погодилася прийняти відставку президента МОК Томаса Баха з посади члена МОК, яка набере чинності після 23 червня 2025 року", - йдеться в повідомленні на сайті МОК у середу.

Нового президента МОК буде обрано 20 березня в Греції.

У серпні 2024 року Бах повідомляв про своє рішення не переобиратися на новий термін.

Він є членом МОК із 1991 року. У 2013 році обійняв посаду глави МОК на вісім років, у 2021 році ще на чотири роки.

Участь у виборах голови МОК візьмуть сім кандидатів.

Теги: #мок #відставка #бах

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