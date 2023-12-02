На Софійській площі в Києві відкриють головну ялинку і фотозону, де можна буде взяти новорічну іграшку за донат ЗСУ

У Києві цьогоріч великих новорічних святкувань не планується, однак на Софійській площі коштом меценатів встановлять головну ялинку країни, а також фотозону, де буде розташовано кілька невеличких ялинок з іграшками на гілках, щоб кожен охочий міг узяти іграшку собі на пам'ять за донат.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), про це розповіла заступник голови КМДА Ганна Старостенко журналістам телеканалу "Київ" під час презентації благодійного мистецького проєкту в Музеї історії міста Києва.

За словами заступника голови КМДА, уже другий рік поспіль країна живе в умовах війни, у Києві продовжує діяти режим комендантської години, який без винятку діятиме на різдвяно-новорічні свята.

"Місто не витрачає бюджетних коштів на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цього року не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарку, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено", - зазначила Старостенко.

"Однак ми не дамо Росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік. На Софійській площі відкриють головну ялинку країни. Її встановлять і прикрасять іграшками та енергоощадними гірляндами за кошти меценатів, які побажали подарувати свято нашим дітям. Підготовка відбувається з урахуванням ситуації в місті. Крім того, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеликих новорічних ялинок, прикрашених новорічними іграшками. Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим внести благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України", - зазначила Старостенко.