У Києві на День Святого Миколая засвітили вогні на новорічній ялинці

У Києві на День Святого Миколая урочисто засвітили вогні на головній новорічній ялинці країни, встановленій на Софійській площі, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Також він наголосив на дещо іншому форматі святкувань цього року. "Та й ялинка не така велика та ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали ми її "Ялинкою незламності".

"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", - написав Кличко.

"Переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні - в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!", - написав мер столиці.