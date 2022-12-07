Події

16:55 07.12.2022

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

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У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

Новорічну ялинку заввишки 5,5 метра було встановлено в середу, 7 грудня, у Харкові на ст. метро "Університет", повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Триває війна, і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її у метрополітені. Це безпечно", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у метро відбудуться новорічні заходи для дітей та невеликий концерт. Вхід на них буде безкоштовним.

Теги: #метро #харків #ялинка

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