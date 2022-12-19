У Харківському метро відкрилася головна ялинка міста

У Харкові на станції метро "Університет" відбулося відкриття головної ялинки міста.

Як повідомляє пресслужба міськради, міський голова Ігор Терехов привітав дітей із Днем Святого Миколая і зазначив, що в місті зробили все можливе, щоб улаштувати свято.

"Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на площі Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви гарно навчалися, щоб ми перемогли, й настав мир у нашому рідному Харкові та всій Україні!", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, всі новорічні заходи проводитимуться за підтримки соціально відповідального бізнесу, а не за рахунок коштів із міського бюджету.

Відсьогодні й до 7 січня включно на ст. м. "Університет" для маленьких харків'ян і дітей-переселенців показуватимуть казковий спектакль "Біла чаклунка Ледінелла".