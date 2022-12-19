Події

16:05 19.12.2022

У Харківському метро відкрилася головна ялинка міста

1 хв читати

У Харкові на станції метро "Університет" відбулося відкриття головної ялинки міста.

Як повідомляє пресслужба міськради, міський голова Ігор Терехов привітав дітей із Днем Святого Миколая і зазначив, що в місті зробили все можливе, щоб улаштувати свято.

"Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на площі Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви гарно навчалися, щоб ми перемогли, й настав мир у нашому рідному Харкові та всій Україні!", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, всі новорічні заходи проводитимуться за підтримки соціально відповідального бізнесу, а не за рахунок коштів із міського бюджету.

Відсьогодні й до 7 січня включно на ст. м. "Університет" для маленьких харків'ян і дітей-переселенців показуватимуть казковий спектакль "Біла чаклунка Ледінелла".

 

Теги: #харків #ялинка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 17.12.2022
У Харкові біля ринку "Барабашово" планується створити науковий парк

У Харкові біля ринку "Барабашово" планується створити науковий парк

19:29 16.12.2022
Відновлено електропостачання 55% споживачів Харкова та 85% області

Відновлено електропостачання 55% споживачів Харкова та 85% області

09:54 16.12.2022
Харків повністю знеструмлений, "Пункти незламності" працюють - Терехов

Харків повністю знеструмлений, "Пункти незламності" працюють - Терехов

07:42 16.12.2022
Із 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії Харківського метрополітену буде обмежено

Із 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії Харківського метрополітену буде обмежено

15:37 15.12.2022
Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

14:55 15.12.2022
Окупанти обстрілюють інфраструктурні об'єкти у Харкові - Терехов

Окупанти обстрілюють інфраструктурні об'єкти у Харкові - Терехов

20:29 13.12.2022
Синєгубов доручив перевірити понад 300 Пунктів незламності на Харківщині, ще 56 пунктів обладнають на базі об'єктів комунальної власності

Синєгубов доручив перевірити понад 300 Пунктів незламності на Харківщині, ще 56 пунктів обладнають на базі об'єктів комунальної власності

19:29 13.12.2022
На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

07:16 08.12.2022
Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

16:55 07.12.2022
У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

У Харкові ялинку поставили в метро, там же відбудуться дитячі свята та концерт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Великої Британії: Доки РФ не виведе війська із захоплених територій, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів

Зеленський закликав лідерів країн групи "Об'єднані експедиційні сили" надати озброєння Україні

Більшість котелень Києва відновили свою роботу після ранкових атак окупантів, без опалення залишаються приблизно 3% жителів столиці – Кличко

У Києві 20 грудня запрацюють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" - Кличко

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Великої Британії: Доки РФ не виведе війська із захоплених територій, не може і не повинно бути жодних реальних переговорів

У Молдові опрацьовують план дій на випадок вторгнення РФ в Україну з півночі в напрямку Придністров'я - глава Служби розвідки та безпеки

"Аватар" зібрав $134 млн у північноамериканському прокаті в перші вихідні, гірше за прогнози

Німеччина не передавала до України БМП Marder - Міноборони

У Львові відкрили другий в області банк грудного молока - Козицький

Глава МВС Польщі: Найближчим часом відбудеться зустріч із Монатирським, який висловив готовність приїхати у зв'язку із ситуацією навколо "подарунка з України"

Зеленський закликав лідерів країн групи "Об'єднані експедиційні сили" надати озброєння Україні

СБУ встановила чиновника-колаборанта, який налагоджує подання води на військові бази РФ у Криму

ДБР завершило розслідування у справі про держзраду Януковича та Азарова у зв'язку з "Харківськими угодами", які сприяли агресії РФ

Підготовка мобілізованих загалом може займати від двох-трьох місяців і навіть більше - Командування Сухопутних військ ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА