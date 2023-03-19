Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від нападів за допомогою дронів

Французька влада має серйозні побоювання щодо можливих терористичних атак із використанням безпілотників проти Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, повідомляє в неділю газета Le Journal du dimanche.

У зв'язку з цим, пише видання, олімпійські об'єкти оснащуються "безпрецедентним обладнанням" з метою відбивати такі можливі загрози.

На думку влади, яка вирішує питання безпеки ігор 2024 року, при тому, що загрозу терактів проти Олімпіади взагалі виключати не можна, особливу стурбованість викликає можливість нападу із застосуванням дронів. Газета наводить слова неназваного високопоставленого чиновника про те, що захист від дронів "цілком зрозуміло є пріоритетом".

Le Journal du dimanche зазначає, що ринок безпілотників, які продаються в цивільному секторі, останніми роками продовжував зростати. Іноді ці апарати можуть застосовуватися і як справжня зброя війни, що вже показало вторгнення РФ в Україну.

За словами представника Фонду стратегічних досліджень Тібо Фуйє, які наводить газета, "гібридизація цивільних дронів для використання у військових або терористичних цілях не є новою (...), ризик може бути перенесений на Олімпіаду, це не фантазм".

Він пояснює, що боротьба проти дронів складна. Постійний розвиток характеристик цих апаратів ускладнює виявлення і нейтралізацію безпілотників. "Проблема полягає в ефективності системи, яка має бути багаторівневою. Проти військових і цивільних дронів борються по-різному", - уточнює Фуйє.

ВПС, які відповідатимуть за протиповітряний захист Олімпіади, виокремили три види ризиків, які походять від дронів: атака безпілотника, що несе вибуховий пристрій; координація терористичної атаки з розповсюдженням зображення шкоди; смута, влаштована особою-протестувальницею із використанням дрона.

У попередній оцінці з доповіді рахункової палати за 2022 рік, на яку посилається Le Journal du dimanche, називається бюджет на безпеку ігор у 419 млн євро. Це не остаточна цифра, і вона може збільшитися. Генерал Етьєн Форі, відповідальний за боротьбу проти БПЛА під час Олімпійських ігор 2024 року, запевняє, що буде впроваджено "досить унікальне обладнання".