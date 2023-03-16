Німеччина відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян і білорусів

Федерація фехтування Німеччини (DFB) оголосила про відмову проводити домашній етап жіночого Кубка світу в змаганнях на рапірі на знак протесту проти допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Як повідомляється на сайті організації, DFB поінформувала про це Міжнародну федерацію фехтування (FIE).

Німецький етап Кубка світу з фехтування на рапірах серед жінок мав відбутися в травні.

Як повідомлялося, російським і білоруським фехтувальникам буде дозволено виступати в міжнародних турнірах, відповідне рішення ухвалили на позачерговому конгресі FIE 10 березня.

Спортсменам з обох країн було заборонено брати участь у заходах FIE з березня 2022 року через агресію РФ проти України після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).