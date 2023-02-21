Спорт

07:42 21.02.2023

США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

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США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

Влада 34 країн, зокрема США, Великої Британії, Франції, ФРН, Республіки Корея та Японії, вважає, що викликає побоювання пропозиція Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про допуск до змагань російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі та за дотримання певних умов.

"Ми погодилися з тим, що пропозиція МОК про вивчення шляху повернення до змагань для окремих російських та білоруських спортсменів викликає багато питань та побоювань", - йдеться в опублікованій Держдепом США спільній заяві 34 країн.

У лютому 2022 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям усунути росіян і білорусів через ситуацію в Україні. Більшість федерацій наслідували рекомендації МОК. У січні 2023 року МОК допустив участь росіян у нейтральному статусі та за дотримання низки умов.

У заяві держдепу наголошується, що в урядів країн є "серйозні побоювання з приводу того, наскільки виправдано для російських та білоруських спортсменів виступати в нейтральному статусі". При цьому вони попросили МОК внести ясність у визначення статусу "нейтралітет" щодо спортсменів із РФ та Білорусі.

 

 

Теги: #мок #світ #росія #білорусь

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